Устауляйце патрэбныя пытальныя словы. ...на свитанку прачынаецца з..мля? Сонца шле ??а яе свае праменьчыки . Л..сы и палетки радуюцца их пяшчоце .А ... гэта у б..схмарным небе разливае салодкия и звонкия ноты? ... пазнау ты жав...
Беларуская мова
Устауляйце патрэбныя пытальныя словы. ...на свитанку прачынаецца з..мля? Сонца шле ??а яе свае праменьчыки . Л..сы и палетки радуюцца их пяшчоце .А ... гэта у б..схмарным небе разливае салодкия и звонкия ноты? ... пазнау ты жаваранка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зямля, лясы, бясхмарным ЯК, ХТО, ЦI.
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