Устауляйце патрэбныя пытальныя словы. ...на свитанку прачынаецца з..мля? Сонца шле ??а яе свае праменьчыки . Л..сы и палетки радуюцца их пяшчоце .А ... гэта у б..схмарным небе разливае салодкия и звонкия ноты? ... пазнау ты жав...

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Устауляйце патрэбныя пытальныя словы. ...на свитанку прачынаецца з..мля? Сонца шле ??а яе свае праменьчыки . Л..сы и палетки радуюцца их пяшчоце .А ... гэта у б..схмарным небе разливае салодкия и звонкия ноты? ... пазнау ты жаваранка?

Автор: Гость