Кто убил князя Юрия Московского в Золотой Орды
История
Кто убил князя Юрия Московского в Золотой Орды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Московский князь (с 1303) и великий князь владимирский (с 1317), старший сын московского князя Даниила Александровича. Присоединил к Московскому великому княжеству Можайск и другие территории. С 1304 вёл борьбу за великокняжеский стол с тверским князем Михаилом Ярославичем. Позднее он получил поддержку митрополита Петра, в 1314 вступил в союз с Новгородом против Твери. После пребывания в Золотой Орде (около 2 лет) и женитьбы на сестре хана Узбека Кончаке Юрий Данилович получил ярлык на великое княжение. В конце 1317 был разбит князем Михаилом, бежал в Новгород, затем в Орду, где в конце 1318 добился убийства своего соперника. В 1322 возглавил поход новгородцев на Швецию, в 1323 заключил Ореховский мир. Убит в Орде тверским князем Дмитрием Михайловичем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Устауляйце патрэбныя пытальныя словы. ...на свитанку прачынаецца з..мля? Сонца шле ??а яе свае праменьчыки . Л..сы и палетки радуюцца их пяшчоце .А...
Биология
Геометрия
Задача по геометрии 8 класс два катета прямоугольного треугольника равны 4 и 10.най??ите площадь этого треугольника