Кто убил князя Юрия Московского в Золотой Орды

Гость: Гость:

Московский князь (с 1303) и великий князь владимирский (с 1317), старший сын московского князя Даниила Александровича. Присоединил к Московскому великому княжеству Можайск и другие территории. С 1304 вёл борьбу за великокняжеский стол с тверским князем Михаилом Ярославичем. Позднее он получил поддержку митрополита Петра, в 1314 вступил в союз с Новгородом против Твери. После пребывания в Золотой Орде (около 2 лет) и женитьбы на сестре хана Узбека Кончаке Юрий Данилович получил ярлык на великое княжение. В конце 1317 был разбит князем Михаилом, бежал в Новгород, затем в Орду, где в конце 1318 добился убийства своего соперника. В 1322 возглавил поход новгородцев на Швецию, в 1323 заключил Ореховский мир. Убит в Орде тверским князем Дмитрием Михайловичем.