Что вы ТОЧНО знаете, что сделал Петр 1 из перечисленного? Петр 1 Если очень кратко-??вел современные (на тот момент) западные порядки. В их числе-регулярные армию и флот, науку и образование, театры и музеи, коллегии и губерни...

История
Что вы ТОЧНО знаете, что сделал Петр 1 из перечисленного? Петр 1 Если очень кратко-??вел современные (на тот момент) западные порядки. В их числе-регулярные армию и флот, науку и образование, театры и музеи, коллегии и губернии, призыв на военную службу и ассамблеи, гаубицы и светский шрифт, архитектуру барокко в церквях и бастионные фронты в крепостях, европейские костюмы и каменные дома, полицию и Академию наук, табель о рангах и учебники по математике-перечень почти бесконечен))
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Гость:
Науку и образование военную службу
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