Помогите плиииз поставлю лучший ответ 59 и 60

Математика
Помогите плиииз поставлю лучший ответ 59 и 60
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#59 Однозначных - 9 Двух значних - 90 3- значних - 900 4- значних - 9 000 10- значних - 9 000 000 000 #60 1.30 < между 30 и 40 ( 35) < 40 30 < между 30 и 40 (35)< 40 20 <между 20 и 30 (25)<30 40<между 40 и 50 (45)<50 2.
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