Всем привет,решите пожалуйста, мне срочно, заранее спасибо!

Математика
Всем привет,решите пожалуйста, мне срочно, заранее спасибо!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)(1/2+5/6-7/9):1 2/3=(9+15-14)/18:5/3=10/18:5/3=10/18×3/5=30/90=1/3 б)15:2,4-6 1/36=15/1: 24/10- 217/36=15/1×10/24-217/36=150/24-217/36=(450-434)/72=16/72=2/9 в)(2,75-2/3)×1,2=(275/100-2/3)×12/10=(825-200)/300×12/10=625/300×12/10=125/300×12/10=25/60×12/10=5/12×12/10=60/120=1/2 г)(7/30+5/12):0,13=(14+25)/60:13/100=39/60:13/100=13/20×100/13=1300/260=130/26=65/13=5 д)1/3:2/9=1/3×9/2=9/6=1 3/6 е)1/2:5=1/2:5/1=1/2×1/5=1/10=0,1 ж)1 3/6+0,1=9/6+1/10=(90+6)/60=96/60=16/10=1,6 з)1,6:0,125=1 6/10:125/1000=16/10:5/40=8/5:1/8=8/5×8/1=64/5=12 4/5 Фу как могла,найдете ошибку не обижайтесь
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