Помогите с выполнение задания T-true(правда) F-false(ложь) Нужно указать, предложение правдимое или выдуманное(лживые)

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Помогите с выполнение задания T-true(правда) F-false(ложь) Нужно указать, предложение правдимое или выдуманное(лживые)
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41) False 42) True 43) False 44) True 45) True 46) False 47) False 48) True 49) True 50) True
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