Помогите с выполнение задания T-true(правда) F-false(ложь) Нужно указать, предложение правдимое или выдуманное(лживые)

Английский язык

Помогите с выполнение задания T-true(правда) F-false(ложь) Нужно указать, предложение правдимое или выдуманное(лживые)

Автор: Гость