Помогите с выполнение задания T-true(правда) F-false(ложь) Нужно указать, предложение правдимое или выдуманное(лживые)
Английский язык
Помогите с выполнение задания T-true(правда) F-false(ложь) Нужно указать, предложение правдимое или выдуманное(лживые)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
41) False 42) True 43) False 44) True 45) True 46) False 47) False 48) True 49) True 50) True
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
География
Что относиться к антропогенным природным комплексам : горы равнины дно мирового океан сельскохозяественные поля
Русский язык
Русский язык