Сочинение памятное событие не с инета пж я всё там знаю срочно 7-8 предложений

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Самое памятное событие в моей жизни-это поездка на море. Это незабываемое место для отдыха. Чудесные пейзажи, интересная культура и гостеприимность оставили хорошие впечатления. А какое там море! Синее, с мягкими волнами и белоснежной пеной...Никогда не забуду эту поездку. А вы были на море?