Сочинение памятное событие не с инета пж я всё там знаю срочно 7-8 предложений
Русский язык
Сочинение памятное событие не с инета пж я всё там знаю срочно 7-8 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самое памятное событие в моей жизни-это поездка на море. Это незабываемое место для отдыха. Чудесные пейзажи, интересная культура и гостеприимность оставили хорошие впечатления. А какое там море! Синее, с мягкими волнами и белоснежной пеной...Никогда не забуду эту поездку. А вы были на море?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сторона АВ треугольника АВС равна 10 см.сторона АС вдвое больше АВ и на 6 см меньше ВС. найти периметр треугольника
Русский язык
Помагите Очень Очень срочно 4-предложения синтаксический разбор их и морфологиче??кий разбор 3 глаголов тоже любых
Русский язык
Прочитайте и озаглавьте текс к какому стилю и типу речи он относиться спишите рас??авляя недостающие знаки препинания подчеркните причастие и прича...
Математика