Прочитайте и озаглавьте текс к какому стилю и типу речи он относиться спишите рас??авляя недостающие знаки препинания подчеркните причастие и причастные обороты назовите по2 словосочетания с разными видами связи Исцелило меня...

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Прочитайте и озаглавьте текс к какому стилю и типу речи он относиться спишите рас??авляя недостающие знаки препинания подчеркните причастие и причастные обороты назовите по2 словосочетания с разными видами связи Исцелило меня от тоски озеро Дос. Дос – по – казахски значит друг. И действительно, оно было нам милым, испытанным другом – это тихое, как голубое блюдце, озеро поросшее по берегам высоким камышом и кустарниками. Все примыкающие к нему холмы и овраги низины и просто луга порастали сочной высокой травой. Её тоже выжигали каждую весну, а летом она поднималась с новой силой. Как хорош был вид на озеро и на эти луга с высоты холма. Взглянешь, и кажется, что тихо колышутся рядом два озера – одно серое, металлически блестящее, ровное – ровное, тихое – тихое, а рядом с ним другое – зелёное, осыпанное золотистой пылью, и похожее на оперение чудесной птицы.

Автор: Гость