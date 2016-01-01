Прочитайте и озаглавьте текс к какому стилю и типу речи он относиться спишите рас??авляя недостающие знаки препинания подчеркните причастие и причастные обороты назовите по2 словосочетания с разными видами связи Исцелило меня...
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Прочитайте и озаглавьте текс к какому стилю и типу речи он относиться спишите рас??авляя недостающие знаки препинания подчеркните причастие и причастные обороты назовите по2 словосочетания с разными видами связи Исцелило меня от тоски озеро Дос. Дос – по – казахски значит друг. И действительно, оно было нам милым, испытанным другом – это тихое, как голубое блюдце, озеро поросшее по берегам высоким камышом и кустарниками. Все примыкающие к нему холмы и овраги низины и просто луга порастали сочной высокой травой. Её тоже выжигали каждую весну, а летом она поднималась с новой силой. Как хорош был вид на озеро и на эти луга с высоты холма. Взглянешь, и кажется, что тихо колышутся рядом два озера – одно серое, металлически блестящее, ровное – ровное, тихое – тихое, а рядом с ним другое – зелёное, осыпанное золотистой пылью, и похожее на оперение чудесной птицы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОЗЕРО ДОС; ОЗЕРО - МИЛЫЙ ДРУГ; ОЗЕРО, ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ ОТ ТОСКИ (Художественный стиль, описание) Исцелило меня от тоски озеро Дос. Дос – по – казахски значит друг. И действительно, оно было нам милым, {испытанным} другом – это тихое, как голубое блюдце, озеро, |поросшее по берегам высоким камышом и кустарниками|. Все |примыкающие к нему| холмы и овраги, низины и просто луга порастали сочной высокой травой. Её тоже выжигали каждую весну, а летом она поднималась с новой силой. Как хорош был вид на озеро и на эти луга с высоты холма. Взглянешь, и кажется, что тихо колышутся рядом два озера – одно серое, металлически блестящее, ровное – ровное, тихое – тихое, а рядом с ним другое – зелёное, |осыпанное золотистой пылью|, |и похожее на оперение чудесной птицы|. Золотистой пылью, высоким камышом - согласование Порастали травой, с высоты холма - управление
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