Найди 2016-ю букву в последовательности ЯЛЮБЛЮМАТЕМАТИКУЯЛЮБЛЮМАТЕМАТИКУ
Математика
Найди 2016-ю букву в последовательности ЯЛЮБЛЮМАТЕМАТИКУЯЛЮБЛЮМАТЕМАТИКУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове ялюблюматематику 16 букв. Найдем остаток от деления 2016 на 16 остаток равен 0. Значит это буква у
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