Полготовте сообщение что интересного узнал о жизни а.с пушкина

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Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году. В 1811 году ему исполнилось 12 лет. Его родителям пора было, задуматься об его образовании. )) И его дядя поехал с ним в Москву, чтобы он там учился. Он там писал стихи, его уважали. . У него было много соперников и друзей. . В 1837 году А. С. Пушкин УМЕР. ...