Решить олимпиаду по литературе пожалуйста

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Литература
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N-°1 1)Том Сойер:Веселые и необыкновенные приключения неразлучных друзей Тома Сойера и Гекльберри Финна уносят зрителей в мир детства, где царствуют безудержная фантазия, озорство и задор. Марк Твен, рассказывающий историю о похождениях мальчишек из американского городка, оглядывается на свое детство то с грустью, то с доброй усмешкой, то с еле скрываемой завистью, тоскуя по бесшабашной свободе фантазии, толкающей на самые отчаянные приключения... 2)Искатели сокровищ:Семья Бэстейблов переживает не лучшие времена. После смерти жены отец семейства близок к разорению, и шестеро его детей предоставлены в основном самим себе. Однако они не могут допустить, чтобы Дом Предков пришел в упадок, и придумывают всевозмож­ные способы, чтобы помочь отцу заработать деньги. Один из них - поиск сокровищ… С этой повести начался триумф в детской литературе легендарной английской писательницы Эдит Несбит.  3)Маленький принц:Эту книгу полезно прочитать как детям, так и взрослым. Сент-Экзюпери писал эту книгу для детей, так как она поможет детям сформировать важные в жизни качества человека. После прочтения у человека формируется благородство, любовь к жизни и природе Маленький принц - это хрупкое существо беззащитное и честолюбивое! От его доброты отступает даже смерть, пока он сам не позовет к себе и этой ценой спасти любимое существо Пока что всё
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