Основные мотивы лирики А.А.Блока. сочинение.

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Сам поэт хотел от своих читателей, чтобы его лирика рассматривалась как единое произведение - как трехтомный роман в стихах, названный им «трилогией вочеловечения». В центре его лирики - сама личность современного человека. Именно личность в ее отношении со всем миром (и социальным, и природным, и «космическим») составляет ядро проблематики поэзии Блока. Личность Блока и стала героем «трилогии вочеловечения». Поэтому по отношению к нему в литературоведении используется категория «лирического героя». Впервые этот термин появился в работах литературоведа Тынянова в его статьях о поэзии Блока. По его словам, самой большой лирической темой Блока стала сама личность поэта. «Вочеловечение» - слово из богословского лексикона, обозначает явление Сына Человеческого, воплощение Бога в человеческом облике. В поэтическом сознании Блока образ Христа связан с идеей творческой личности, самоотрекающегося ради идеалов добра и красоты. Система мотивов - образные, лексические, интонационные повторы, связывающие отдельные стихотворения и циклы в единое целое. Мотив, в отличие от темы, категория формально-содержательная. То есть мотив в поэзии служит композиционной организации множества отдельных стихотворений в ощутимое лирическое целое. Он создается многократно повторяющимися и варьирующимися от стихотворения к стихотворению лирическими ситуациями и образами (метафорами, цифрами, цветовыми обозначениями). Центральный цикл первого тома трилогии - «Стихи о Прекрасной Даме». В них отразился любовный роман Блока с Менделеевой и увлечение философскими идеями В.С. Соловьева. В учении философа Блока привлекала мысль о вечной женственности, о том, что через любовь возможно устранить эгоизм и объединить человека и мир. В женщине необходимо узреть ее небесную природу. Сюжет стихов «О прекрасной Даме» - это сюжет ожидания встречи с возлюбленной. Лирические герой и прекрасная дама заведомо неравны, это противопоставление земного и небесного. В их отношениях атмосфера средневекового рыцарства, она на недосягаемой высоте. Повторяющиеся мотивы - «неведомые тени», «непостижимая тайна», «все узнается», «жду», «слежу», «гадаю». Герой тоскует от любви. Образные церковные знаки - лампады, свечи, алый, белый и золотой цвета. Герой в то же время боится встречи с музой: «… Весь горизонт в огне, и близко появление. Но страшно мне - изменишь облик Ты. И резкое возбудишь подозрение, Сменив в конце привычные черты.» (Короче, все это закончилось тем, что Блок ни разу не притронулся к Менделеевой, и так ей надоел своим рыцарством, что она ушла к Белому. Это как раз говорит о том, что Блок очень буквально воспринимал и переживал свою лирику, и это было не всегда совместимо с практической жизнью.) Второй том - мотив погружения в жизненные стихии. Теперь сознание героя обращено к НЕ придуманной жизни. Стихия природы, урбанистическая цивилизация, земная любовь нашли отражение в этой лирике. Поле зрения героя - национальная и общественная жизнь страны. Стихия - ключевой символ. Прекрасная Дама вытеснена Незнакомкой - женщиной двух миров, напоминание об высоком идеале в мире разврата и пьяниц.