Как изменится формула =A2*B2 при копировании из ячейки B4 в ячейку D5? 1=A5*D5 2=C3*D3 3=A5*B5

Информатика
Как изменится формула =A2*B2 при копировании из ячейки B4 в ячейку D5? 1=A5*D5 2=C3*D3 3=A5*B5
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула изменится следующим образом: =С3*D3 
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