Как изменится формула =A2*B2 при копировании из ячейки B4 в ячейку D5? 1=A5*D5 2=C3*D3 3=A5*B5

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Как изменится формула =A2*B2 при копировании из ячейки B4 в ячейку D5? 1=A5*D5 2=C3*D3 3=A5*B5

Автор: Гость