Дам 60 баллов за ответ !!!! 1)Расчёт параметров естественного движения населения в России ???
География
Дам 60 баллов за ответ !!!! 1)Расчёт параметров естественного движения населения в России ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
....................... Население области на 64,29% () формируется за счёт естественного прироста и на 35,71% ().
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