Синдский город-крепость, поверженный войском царицы Тиргатао.... 5 букв

История
Синдский город-крепость, поверженный войском царицы Тиргатао.... 5 букв
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синдским городом-крепостью,поверженным войском царицы Тиргатао является город Синдика ,который вместе со всею его областью принадлежал тогда царю синдов Гекатею .Подробно эти события были описаны Полиеном - писателем ,жившим во II в н э в его труде "Военные хитрости",в в котором дается очень яркая и интересная картина из жизни Синдики и прилегающих к ней меотских племен ,которые жили на берегу Меотиды{Азовского моря} и описывается история жизни меотянки Тиргатао
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