Света загадала трехзначное число. Все его цифры четные. Первая цифра меньше втор??й, вторая меньше третьей, а сумма всех трех цифр равна 11.Какое число загадала Даша?

Математика

Света загадала трехзначное число. Все его цифры четные. Первая цифра меньше втор??й, вторая меньше третьей, а сумма всех трех цифр равна 11.Какое число загадала Даша?

Автор: Гость