Света загадала трехзначное число. Все его цифры четные. Первая цифра меньше втор??й, вторая меньше третьей, а сумма всех трех цифр равна 11.Какое число загадала Даша?
Математика
Света загадала трехзначное число. Все его цифры четные. Первая цифра меньше втор??й, вторая меньше третьей, а сумма всех трех цифр равна 11.Какое число загадала Даша?
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Гость:
Так Даша или Света правильно пишите
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