Исторические обьекты Анапы

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Достопримечательности города Анапа можно дополнить археологическим музеем-заповедником под открытым небом «Горгиппия», на территории которого находятся памятный знак анапчанке Матери Марии и склеп Геракла. Перед музеем расположены остатки турецкой крепости «Русские ворота» времен русско-турецкой войны и памятник храброму атаману А.Д. Безкровному. Достопримечательности Анапы также включают в себя памятник А.С. Пушкину, упомянувшему курорт в своей поэме «Тазит», и памятник В.А. Будзинскому – основателю курорта. Есть в Анапе и два действующих православных храма, переживших тяжелые времена нашей страны – храм Серафима Саровского и храм Святого Онуфрия. Курорт создал и два памятника для самих гостей курорта, которые можно смело причислить к достопримечательностям Анапы: памятник Белой шляпе и памятник отдыхающему. Также отдыхающим рекомендуют посетить клумбу «Цветочные часы», созданную на деньги спонсоров. Помимо перечисленного, достопримечательности Анапы включают в себя и маленькие памятники, которые можно найти на улицах города, и чудесные фигуры, созданные из цветов и зелени на клумбах набережной.