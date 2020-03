Поставьте существительные во множественное число.произведите все необходимые изменения: 1 this school has a good laboratory 2 where is the brush 3 there is an angry wolf in the forest 4 in our country a woman is equal to a...

Английский язык

Поставьте существительные во множественное число.произведите все необходимые изменения: 1 this school has a good laboratory 2 where is the brush 3 there is an angry wolf in the forest 4 in our country a woman is equal to a man 5 our chief is very polite

