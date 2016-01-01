Розрізняють два типи порядку слів у реченні: а) інверсія; в) непрямий ї логічний н??голос б) прямий і зворотний; г) логічний наголос та інверсія.
Українська мова
Розрізняють два типи порядку слів у реченні: а) інверсія; в) непрямий ї логічний н??голос б) прямий і зворотний; г) логічний наголос та інверсія.
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