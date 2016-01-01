Розрізняють два типи порядку слів у реченні: а) інверсія; в) непрямий ї логічний н??голос б) прямий і зворотний; г) логічний наголос та інверсія.

Українська мова

Розрізняють два типи порядку слів у реченні: а) інверсія; в) непрямий ї логічний н??голос б) прямий і зворотний; г) логічний наголос та інверсія.

Автор: Гость