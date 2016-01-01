Сторона АВ треугольника АВС равна 10 см.сторона АС вдвое больше АВ и на 6 см меньше ВС. найти периметр треугольника

Математика

Сторона АВ треугольника АВС равна 10 см.сторона АС вдвое больше АВ и на 6 см меньше ВС. найти периметр треугольника

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