Вместо точек употребите глаголы идти/ходить,ехать/ездить в нужной форме.Соствьте аналогичные диалоги и озвучьте их. 1.Самира,привет! Привет,Саида! Куда ты ... ? Я ... в Музей ковра.Не хочешь пойти со мной ? Нет,я уже ... т...

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Вместо точек употребите глаголы идти/ходить,ехать/ездить в нужной форме.Соствьте аналогичные диалоги и озвучьте их. 1.Самира,привет! Привет,Саида! Куда ты ... ? Я ... в Музей ковра.Не хочешь пойти со мной ? Нет,я уже ... туда. 2.Куда вы ... ? Мы ... на бульвар. Вы часто ... на бульва? Да,мы всегда ... на бульвар,когда бывает хорошая погода. 3.Привет!В куда ... играть в футбол? Мы ... на стадион. Заур тоже ... с вами? Нет, он ... на концерт.

Автор: Гость