Найдите первые шесть членов геометрической прогрессии (bn) если b1=-1 q=3
Алгебра
Найдите первые шесть членов геометрической прогрессии (bn) если b1=-1 q=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B1=-1 b2=-1*3=-3 b3=-3*3=-9 b4=-9*3=-27 b5=-27*3=-81 b6=-81*3=-243
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вместо точек употребите глаголы идти/ходить,ехать/ездить в нужной форме.Соствьте аналогичные диалоги и озвучьте их. 1.Самира,привет! Привет,Саи...
Английский язык
Помогите с выполнение задания T-true(правда) F-false(ложь) Нужно указать, предложение правдимое или выдуманное(лживые)
Математика
География
Что относиться к антропогенным природным комплексам : горы равнины дно мирового океан сельскохозяественные поля
Русский язык