Длина прямоугольника 5см,а ширина 3см.Чему равен периметр прямоугольника?
Математика
Длина прямоугольника 5см,а ширина 3см.Чему равен периметр прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5+3)•2=16 вроде бы так
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