Упражнение 100,помогите пожалуйста,срочно
Русский язык
Упражнение 100,помогите пожалуйста,срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воспитанный, постеленный, постланный, переведенный, награжденный, побежденный, разбуженный, брошенный, измельченный, приглушенный, одетый, понятый, сжатый, разбитый.
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