Как вы думаете какие из идей яна гуса вызвали наибольшее раздражение рима и импер??тора

Гость: Гость:

Отношение идет непосредственно к церкви. 1)Церковь раздражал запрет на продажу таинств и должностей в иерархии церкви. 2)Нельзя слепо подчиняться церкви, но нужно думать самим. - церковь есть самая большая система управления людьми, сделаем вывод, что им это не нравилось. 3)Собственность должна принадлежать справедливым - в Риме было много взяток, это высказывание глубоко противоречило политике Римской Империи.