В чем заключается роль воды на нашей планете (что она обеспечивает)

География
В чем заключается роль воды на нашей планете (что она обеспечивает)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роль воды на нашей планете очень велика. Многие организмы обитают в водной среде и конечно, человек не может прожить без воды и недели! Вода-это источник жизни на нашей планете. Если бы не было воды Земля была бы непригодной для жизни как и другие планеты.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Упражнение 100,помогите пожалуйста,срочно
Ответить
Русский язык
Обозначь границы предложений. облетели с деревьев листья замерзли лужи ребята по??аботьтесь о своих маленьких друзьях сделайте кормушки для птиц не...
Ответить
Математика
Всем привет,решите пожалуйста, мне срочно, заранее спасибо!
Ответить
Математика
Длина прямоугольника 5см,а ширина 3см.Чему равен периметр прямоугольника?
Ответить
Алгебра
Найдите первые шесть членов геометрической прогрессии (bn) если b1=-1 q=3
Ответить