В чем заключается роль воды на нашей планете (что она обеспечивает)

Гость: Гость:

Роль воды на нашей планете очень велика. Многие организмы обитают в водной среде и конечно, человек не может прожить без воды и недели! Вода-это источник жизни на нашей планете. Если бы не было воды Земля была бы непригодной для жизни как и другие планеты.