В чем заключается роль воды на нашей планете (что она обеспечивает)
География
В чем заключается роль воды на нашей планете (что она обеспечивает)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роль воды на нашей планете очень велика. Многие организмы обитают в водной среде и конечно, человек не может прожить без воды и недели! Вода-это источник жизни на нашей планете. Если бы не было воды Земля была бы непригодной для жизни как и другие планеты.
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