Что выгоднее купить на 96 руб: литровые пакеты молока по цене 17 руб\ л или двухлитро??ые пакеты молока по цене 32руб\ л

Математика

Что выгоднее купить на 96 руб: литровые пакеты молока по цене 17 руб\ л или двухлитро??ые пакеты молока по цене 32руб\ л

Автор: Гость