Что выгоднее купить на 96 руб: литровые пакеты молока по цене 17 руб\ л или двухлитро??ые пакеты молока по цене 32руб\ л
Математика
Что выгоднее купить на 96 руб: литровые пакеты молока по цене 17 руб\ л или двухлитро??ые пакеты молока по цене 32руб\ л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17+17=34(руб) выгоднее купить 3 двух литровых пакета по 32 руб
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