Что выгоднее купить на 96 руб, литровые пакеты молока по цене 17 руб за литр или двух??итровые пакеты молока по цене 32 руб за литр

Математика
Что выгоднее купить на 96 руб, литровые пакеты молока по цене 17 руб за литр или двух??итровые пакеты молока по цене 32 руб за литр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96/32=3 пакета по 2 литра  получается 6 литров 96/17= 5,6 в данном случае у нас пакеты то это равно 5 пакетам значит 5 литрам  отсюда следует что по 32 выгоднее.
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