Что заставило дубровского стать предводителем крестьян а потом оставить их и скр??ться за границей

Гость: Гость:

Заставило стать предводителем практически из -за того что ему некуда было деваться и он дорожил ими . , помогал им , а срыться потому что его вездеискали , ну вообще ему больше не было смысла оставаться рядом с селом , ТК Маша вышла замуж и он решил начать новую жизнь .. как то так