Что заставило дубровского стать предводителем крестьян а потом оставить их и скр??ться за границей

Русский язык
Что заставило дубровского стать предводителем крестьян а потом оставить их и скр??ться за границей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заставило стать предводителем практически из -за того что ему некуда было деваться и он дорожил ими . , помогал им , а срыться потому что его вездеискали , ну вообще ему больше не было смысла оставаться рядом с селом , ТК Маша вышла замуж и он решил начать новую жизнь .. как то так
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