Определить грамматические основы в предложениях: 1. Начался осенний снегопад 2. ??ы недавно завершили работу 3. Уходили медленным шагом

Русский язык
Определить грамматические основы в предложениях: 1. Начался осенний снегопад 2. ??ы недавно завершили работу 3. Уходили медленным шагом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Снегопад начался. 2. Мы завершили. 3. Уходили
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