Разложите число 60 на два взаимо простых множителями четырьмя различными способами! Помогите плиииз

Математика
Разложите число 60 на два взаимо простых множителями четырьмя различными способами! Помогите плиииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60=2*30 - не подходит, есть общий делитель 2 (2:2=1, 30:2=15) 60=3*20 : подходит, общий делитель только 1 60=4*15 - подходит 60=5*12 - подходит 60=6*10 - не подходит, есть общий делитель 2 60=1*60 - подходит итого 60=1*60=3*20=4*15=5*12
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