Что значит «биосоциальная природа человека»? Раскройте это понятие

Биология
Что значит «биосоциальная природа человека»? Раскройте это понятие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, человек несомненно является биологическим организмом, он имеет все признаки биологического вида и живет по биологическим законам. человеческая анатомия и физиология во многом сходна с представителями других биологических видов. однако биологическая сущность, это не единственное чем характеризуется человек.  человек живет в обществе таких же как он и живет по законам этого общества (труд, общение, речь и др.), он существо социальное живущее в социальной среде.
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