Решить систему уравнений 7x-y=-2 X+y=10 ________ 2x+4y-3z=4 5x+2y-z=15 -x+4y+5z=11

Алгебра
Решить систему уравнений 7x-y=-2 X+y=10 ________ 2x+4y-3z=4 5x+2y-z=15 -x+4y+5z=11
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x-y=-2 x+y=10 Решаем методом сложения, складываем первое и второе уравнения 7x+x-y+y=-2+10 8x=8 x=1       y=10-1=9 2x+4y-3z=4  5x+2y-z=15 -x+4y+5z=11 Третье уравнение умножаем на -1 и меряем местами с первым x-4y-5z=-11 5x+2y-z=15 2x+4y-3z=4 Первое умножаем на 5 и вычитаем из второго; первое умножаем на 2 и вычитаем из третьего (избавляемся от х) x - 4y - 5z = -11   22y + 24z=70   12y + 7z = 26 Второе умножаем на 6, а третье умножаем на 11 x - 4y - 5z = -11   132y + 144z = 420   132y +  77z = 286 Второе вычитаем из третьего x - 4y - 5z = -11                  x - 4y - 5z = -11          x - 4y - 5z = -11  132y + 144z = 420           132y + 288 = 420        132y = 132              -67z = -134            z=2                             z=2 x - 4y - 5z = -11       x - 4 - 10 = -11      x = 3 y = 1                        y = 1                     y = 1 z = 2                        z = 2                     z = 2
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