РАЗОБРАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Сияют, переливаются его купола красным, голубым, оранжевым, синим, зелёным.
Русский язык
РАЗОБРАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Сияют, переливаются его купола красным, голубым, оранжевым, синим, зелёным.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение: распространенное , не вопросительное , не восклицательное , повествовательное , осложнено однородными определениями .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркните однородные члены Красные зеленые лиловые синие полотнища света пад??ют на прохожих скользят по фасадам