РАЗОБРАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Сияют, переливаются его купола красным, голубым, оранжевым, синим, зелёным.

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РАЗОБРАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Сияют, переливаются его купола красным, голубым, оранжевым, синим, зелёным.
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Гость:
Предложение: распространенное , не вопросительное , не восклицательное , повествовательное  , осложнено  однородными определениями .
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