Взяли 6 кусков ткани и часть из них разрезали на 7 кусков каждый. Сколько кусков ткани могло получиться?

Математика

Взяли 6 кусков ткани и часть из них разрезали на 7 кусков каждый. Сколько кусков ткани могло получиться?

Автор: Гость