Взяли 6 кусков ткани и часть из них разрезали на 7 кусков каждый. Сколько кусков ткани могло получиться?

Математика
Взяли 6 кусков ткани и часть из них разрезали на 7 кусков каждый. Сколько кусков ткани могло получиться?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 1 кусок разрезали - 12 если 2 куска - 18 если 3 куска - 24 если 4 куска - 30 если 5 кусков - 36
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