Объясни как ты понимаешь выражения 1 на роду написано 2 души не чаять 3 худые дела
Литература
Объясни как ты понимаешь выражения 1 на роду написано 2 души не чаять 3 худые дела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"на роду написано"так говорят. когда у младшего поколения происходит что-то. повторяющее события в старших поколениях.
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