В бронзе химическая связь:ионная,ковалентная полярная,ковалентная неполярная,ме??алическая

Химия
В бронзе химическая связь:ионная,ковалентная полярная,ковалентная неполярная,ме??алическая
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Металлическая. Бронза-сплав металлов. 
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