В бронзе химическая связь:ионная,ковалентная полярная,ковалентная неполярная,ме??алическая
Химия
В бронзе химическая связь:ионная,ковалентная полярная,ковалентная неполярная,ме??алическая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Металлическая. Бронза-сплав металлов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Можно ли утверждать, что восточная часть территории Ставропольского края и средн??я часть Западной Сибири, получающие одинаковое количество осадков...
Русский язык
Алгебра
Известно, что верно неравенство x>y-z. Какое из неравенств также является верным: а) x-y>z б) y>x+z в) z-x>y г) z>y-x
История
Одной из победных военных операций в чеченской войне является охота на волков замысел этой операции состоял в том чтобы выманить боевиков из грозно...