В японском сувенирном магазине туристы купили 24 предмета: 8 бумажных вееров и палочки для еды. на сколько больше палочек для еды, чем вееров купили туристы?
Математика
В японском сувенирном магазине туристы купили 24 предмета: 8 бумажных вееров и палочки для еды. на сколько больше палочек для еды, чем вееров купили туристы?
Ответ(ы) на вопрос:
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Решение: 24-8=16(шт) Ответ:на 16 штук.
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