В японском сувенирном магазине туристы купили 24 предмета: 8 бумажных вееров и палочки для еды. на сколько больше палочек для еды, чем вееров купили туристы?

Математика
В японском сувенирном магазине туристы купили 24 предмета: 8 бумажных вееров и палочки для еды. на сколько больше палочек для еды, чем вееров купили туристы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 24-8=16(шт) Ответ:на 16 штук.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Девять целых шестнадцать пятьдесятпервых минус игрик равно четыре целых одинадц??ть тридцатьчетвертых
Ответить
Математика
Докажите, что числа:а)66 и 285 не взаимно простые;б)361 и 585 взаимно простые;
Ответить
Математика
Вставь пропущенные двузначные числа так чтобы равенства были верными 6 умножить на 7 умножить на 9 равно
Ответить
Математика
Сложить дроби 9/14+8/21
Ответить
Английский язык
Lets discuss the text think and answer the questions use as many sentences as you ca
Ответить