В японском сувенирном магазине туристы купили 24 предмета: 8 бумажных вееров и палочки для еды. на сколько больше палочек для еды, чем вееров купили туристы?

Математика

В японском сувенирном магазине туристы купили 24 предмета: 8 бумажных вееров и палочки для еды. на сколько больше палочек для еды, чем вееров купили туристы?

Автор: Гость