"возз'єднання" морфемний аналіз
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"возз'єднання" морфемний аналіз
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Возз'єднання: воз-префікс., з'єднан-корінь., ня-закінчення.
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