Решите задание на картинке.
Физика
Решите задание на картинке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R23=6+6=12 ОмR45=5+7=12 ОмR2345=12*12/(12+12)=6 ОмRo=R14+R2345=1+6=7 ОмI3=U3/R3=18/6=3 AI2=I3=3 AU23=I3*R23=3*12=36 BU2=U23-U3=36-18=18 BI4=I5=U23/R45=36/12=3 AU4=I4*R4=3*5=15 BU5=I5*R5=3*7=21 BI1=Io=I23+I45=3+3=6 AU1=I1*R1=6-1=6 BUo=Io*Ro=6*7=42 B============
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