Все победы начинаются с победы над самим собой. Примеры пожалуйста

Литература
Все победы начинаются с победы над самим собой. Примеры пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда ты вот не хотел что-то делать , а потом через себя переступил и сделал тоесть например не хотел делать домашку , а в школе списать , а ты взял и сделал домашку дома 
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