Чему раано произведение наибольшего и наименьшего четырехзначного числа записанного с помощью цифр 4, 0, 5 и 7. Каждая циыра используется в записи один раз
Математика
Чему раано произведение наибольшего и наименьшего четырехзначного числа записанного с помощью цифр 4, 0, 5 и 7. Каждая циыра используется в записи один раз
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Наибольшее- 7540 Наименьшее-4057 7540*4057=30589780
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