Помогите пожалуйста номер 4,5,6,7 СРООООЧНО
География
Помогите пожалуйста номер 4,5,6,7 СРООООЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 4. Пропуск 1: ядро; Пропуск 2: 5000°С; Пропуск 3: мантия; Пропуск 4: у ядра-4000°С, у земной коры-500°С-900°С; Пропуск 5: земная кора; Попусков 6 и 7 нет даже в интернете. Попробуй найти в учебнике. Номер 5. Земная кора 1) Океаническая. От 5 до 10 км. 2) Континентальная. От 30 до 80 км. Номер 6. А-2 Б-4 В-1 Г-3. Номер 7. Температура в глубине земли остаётся неизменной, т. к. земная кора защищает мантию и ядро от переохлаждения, удерживая тепло.
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