Выпиши из былины слова характеризующие Алёшу
Литература
Выпиши из былины слова характеризующие Алёшу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сильный,мужественный ,храбрый,умный
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