Дополните: a)Вода - это..., состоящее из .... воды. б)...воды состоит из.... водорода и кислорода. в)Вода - это... вещество. г) .. водорода состоит... водорода, поэтому водород, это .... вещество.

Химия
Дополните: a)Вода - это..., состоящее из .... воды. б)...воды состоит из.... водорода и кислорода. в)Вода - это... вещество. г) .. водорода состоит... водорода, поэтому водород, это .... вещество.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)Вода - это вещество, состоящее из молекул воды. б) молекулы воды состоит из атомов водорода и кислорода. в)Вода - это сложное вещество. г) молекула водорода состоит атомов водорода, поэтому водород, это простое вещество.
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