Дополните: a)Вода - это..., состоящее из .... воды. б)...воды состоит из.... водорода и кислорода. в)Вода - это... вещество. г) .. водорода состоит... водорода, поэтому водород, это .... вещество.

Химия

Дополните: a)Вода - это..., состоящее из .... воды. б)...воды состоит из.... водорода и кислорода. в)Вода - это... вещество. г) .. водорода состоит... водорода, поэтому водород, это .... вещество.

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