Можно ли утверждать, что восточная часть территории Ставропольского края и средн??я часть Западной Сибири, получающие одинаковое количество осадков, одинаково сухие?
География
Можно ли утверждать, что восточная часть территории Ставропольского края и средн??я часть Западной Сибири, получающие одинаковое количество осадков, одинаково сухие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да можно утверждать что восточная часть теретории Ставропольского края и средная часть Западной Сибирм
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