Можно ли утверждать, что восточная часть территории Ставропольского края и средн??я часть Западной Сибири, получающие одинаковое количество осадков, одинаково сухие?

География

Можно ли утверждать, что восточная часть территории Ставропольского края и средн??я часть Западной Сибири, получающие одинаковое количество осадков, одинаково сухие?

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