Какой 5ты крестовый поход в каком году

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Пятый крестовый поход (1217—1221) — попытка европейцев вновь приобрести Иерусалим и остальную частьСвятой Земли.Папа Иннокентий III и его преемник Гонорий III организовали поход армии крестоносцев во главе с королём Андрашем II Венгерским и герцогом Леопольдом VI Австрийским в Святую землю, однако в итоге их действий Иерусалим остался в руках мусульман.