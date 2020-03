Помогите пожалуйста сделать данные упражнения

Гость: Гость:

Le fermier laboure ses terres. Nous lui envoyons un télégramme. Sa soeur balaye toujours la cuisine. Nous plongeons dans le rivière. Les élèves pensent à leur examen. Je jette un regard sur son voisin. Tu embellis ta maison. Les soldats accomplissent leur devoir. Ils obtiennent de grands succès. ______ 1) Je ne regarde pas la télé. Il me semble, que de nos jours nous pouvons obtenir toute les informations nécessaires sur le Web. 2) Mes parents aussi ne regardent pas la télé. 3) Je n'ai pas voyagé beaucoup. Mais je rêve d'aller en France. 4) Je préfère voyager en avion. J'adore voler! 5) J'aime bien écouter la musique. Je préfère la musique calme, sans parole. 6) Je ne fais pas de sport. Mais j'aime bien regarder des matchs de football. En outre, je regarde toujours les Jeux olympiques. 7) J'utilise l'ordinateur tous les jours. Je ne peux pas imaginer ma vie sans un ordinateur. Je passe plusieurs heures par jour sur Internet: je lis des nouvelle, j'écoute de la musique et je chatte avec mes amis. 8) Je ne pense pas que la mode est un problème. Il me semble que tout le monde est libre de se vêtir comme il veut.