2√7+√8=? Почему нельзя решить вот так: 2√7+√8=√28+√8=√36 ?
Математика
2√7+√8=? Почему нельзя решить вот так: 2√7+√8=√28+√8=√36 ?
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2 корня из 7 + 2 корня из 2
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