Подчеркните однородные члены Красные зеленые лиловые синие полотнища света пад??ют на прохожих скользят по фасадам

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Подчеркните однородные члены Красные зеленые лиловые синие полотнища света пад??ют на прохожих скользят по фасадам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полотнища одной чертой, падают двумя, красные зеленые лиловые синие - волнистой, скользят - двумя чертами, по фасадам - пунктирная линия, на прохожих тоже пунктирная.
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