Подчеркните однородные члены Красные зеленые лиловые синие полотнища света пад??ют на прохожих скользят по фасадам
Русский язык
Подчеркните однородные члены Красные зеленые лиловые синие полотнища света пад??ют на прохожих скользят по фасадам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полотнища одной чертой, падают двумя, красные зеленые лиловые синие - волнистой, скользят - двумя чертами, по фасадам - пунктирная линия, на прохожих тоже пунктирная.
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